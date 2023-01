Elison Joel, de 'La Banda', agradece su 'segunda oportunidad' tras estar en prisión

El joven neoyorquino Elison Joel (18) es el ejemplo perfecto de que los sueños sí pueden hacerse realidad: de cumplir condena por tomar una serie de malas decisiones en una etapa complicada de su vida, Elison ha pasado a formar parte del concurso televisivo 'La Banda' de la cadena Univisión. Ni él mismo ha conseguido asimilar todavía su buena suerte, pero eso no le ha impedido recurrir a las redes sociales para dejar claro a todo el mundo que las segundas oportunidades existen.

"Hola, mi nombre es Elison. Como seguro ya saben soy un nuevo integrante de 'La Banda'. Solo quiero darle las gracias a toda la gente que me vio y me apoyó esta noche. Y también les quiero decir a todos ustedes que las segundas oportunidades son posibles. Los amo a todos con todo mi corazón", afirma el joven en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

En concreto, Elison le debe su segunda oportunidad al cantante Alejandro Sanz -uno de los miembros del jurado de 'La Banda'- que decidió darle la ocasión de convencerle a él y al resto de jueces de que merecía formar parte del concurso después de que los votos del público no fueran suficientes para permitirle pasar de ronda, y el joven no la desperdició. Después de interpretar el tema de Romeo Santos 'Promise', consiguió que Alejandro y Ricky Martin le dieran el 'sí' para continuar en el programa, aunque no consiguió el visto bueno de Laura Pausini debido a sus problemas de afinación.

"Creo que tienes una voz diferente, interesante, pero ahora estamos buscando algo más concentrado en la afinación. Entonces no me siento segura al 100% y cuando me siento así no es justo que diga que sí, disculpa", le explicó la italiana.

Elison reveló en su vídeo de presentación sus pasados problemas con la justicia, aunque sin entrar a dar detalles sobre el acontecimiento en concreto que le hizo "caer preso".

"En ese tiempo yo estaba pasando por una etapa de mi vida en la que no pude entenderme a mí mismo. Me estaban pasando muchísimas cosas que no estoy orgulloso de que pasaran. Caí preso por un tiempo, mi familia estaba muy decepcionada conmigo... Pero cada vez que me concentraba en la música, pasaban muchas cosas buenas. Y cada vez que no me centraba en ella, sucedían cosas malas. La música me dio un objetivo. Sé que mi destino es ser un gran artista", explicaba Elison en su presentación en 'La Banda'.