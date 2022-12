El video de Shakira y Rihanna causa indignación en el país

El nuevo videoclip de la estrella colombiana, 'Can't Remember to Forget You', se ha convertido en cuestión de días en una de las piezas audiovisuales más exitosas de la red y, de hecho, ya ha superado los 20 millones de visitas en el portal de videos YouTube, un nuevo hito en la carrera de Shakira que, sin embargo, no ha sido recibido con tanto entusiasmo en su Colombia natal. Tanto es así, que varios colectivos del país sudamericano han exigido la retirada inmediata de la grabación al considerarla "dañina e inmoral".

En opinión de Marcos Fidel Ramírez, un conocido activista en favor de los derechos de la familia y la infancia, el último trabajo artístico de Shakira, quien protagoniza en el video todo tipo de escenas cargadas de sensualidad junto a la polémica Rihanna , se ha convertido en un ejemplo muy negativo que "corrompe" la moral de la juventud colombiana al promocionar prácticas como "la homosexualidad, el consumo de tabaco y otras acciones de escaso valor ético". Por ello, Ramírez no ha dudado en iniciar una campaña de protesta a través de las redes sociales a la que se han unido otras asociaciones tradicionalistas del país natal de la cantante.

A través de la etiqueta de Twitter #PeligroVideoShakira, Marcos Fidel -conocido informalmente en la ciudad de Bogotá como el 'Concejal de la familia'- ha denunciado en términos muy duros la decisión que, a su juicio, ha tomado Shakira al presentarse ante el mundo como una mujer que promueve el "exceso de erotismo, el tabaco y todo tipo de amenazas para nuestros hijos", calificando además a la diva del pop como "una desgracia para la sociedad colombiana, una persona que se jacta de su falta de moral y que coquetea con el lesbianismo".

A la espera de que ella misma se pronuncie sobre semejantes acusaciones, por el momento la famosa artista ha preferido aislarse por completo de los comentarios negativos y, de esta forma, se ha limitado a dar las gracias a sus fans por la multitudinaria acogida que ha tenido su videoclip en la esfera virtual. Al percatarse de que la grabación había sido proyectada al menos 20 millones de veces en ordenadores de todo el mundo, la guapa intérprete no dudó en dirigirse a sus seguidores de Twitter para expresarles su entusiasmo, sin entrar a valorar si el éxito del video se debía a su valor artístico o a sus escenas subidas de tono.

"Gracias a todos por los lindos mensajes de cariño que me habéis mandado en estos días. Jamás podríamos haber llegado a los 20 millones sin vosotros", escribió en su cuenta oficial, ajena a la campaña de desprestigio que ha iniciado Marcos Fidel Ramírez en la misma red social.

Por: Bang Showbiz