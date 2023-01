El último novio de Camila Cabello trató de seducir a una amiga de la cantante

Los últimos meses no han sido los mejores para la componente de Fifth Harmony Camila Cabello en el plano sentimental. Primero, el cantante Austin Mahone puso punto final a su noviazgo apenas unos días después de que ella lo confirmara públicamente para iniciar al poco tiempo una relación con Becky G, y después un joven que había conseguir despertar su interés la traicionó intentando mantener una aventura a sus espaldas con una de sus mejores amigas, una experiencia que le sirvió de inspiración para el dueto 'I Know What You Did Last Summer' que canta con Shawn Mendes.

"En ese momento estaba conociendo a un chico, sucedió como tres días antes de escribir la canción. Mi amiga me llamó y me dijo: 'Oye, este chico con el que estás hablando está tirándome los tejos e intentando ligar conmigo'. En realidad me gustaba mucho, así que la inspiración surgió cuando me enteré de que él no estaba interesado en mí. Le planté cara y obviamente ahí se acabó todo", confesó la joven en una entrevista al portal Fuse.

El último chico con el que se ha relacionado sentimentalmente a la intérprete ha sido precisamente su compañero de dueto, aunque ella asegura que en realidad Shawn es solo un buen amigo.

"Puedo decir sinceramente que es mi mejor amigo en este momento, hablamos todo el tiempo. Es mi consejero vital. Yo soy muy irresponsable, y él siempre me dice: 'Camila, te has quedado sin voz porque no bebes suficiente agua. ¿Estás comiendo cosas sanas?'. Y cada vez que tengo una crisis me dice: 'Respira, inhala aire y exhala' y después me da una charla motivacional".