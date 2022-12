"El trasero de Kim Kardashian es sólo una más en mi colección": Jean-Paul Goude

El famoso fotógrafo Jean-Paul Goude no guarda un recuerdo muy agradable de su encuentro con la estrella televisiva Kim Kardashian,a quien retrató desnuda y embadurnada de aceite para la revista Paper; y se niega a adjudicarse algún mérito por la atención mediática que recibió ese reportaje.

"¿Kim Kardashian? Esa historia no me concierne... Una mujer que llega, prácticamente sin avisar... Le saqué su fotografía, sí, pero en este caso no quiero reivindicar nada... Y menos una fama adquirida de mala manera. Prefiero mostrar al mundo mi mejor trabajo", aseguró Goude al programa francés 'La Nouvelle Édition' de Canal Plus.

Así que cuando le preguntan si su trabajo junto a la protagonista de 'Keeping Up with the Kardashians' es uno de los mejores de su carrera, el fotógrafo no duda en responder con un rotundo "no". Sin embargo, esta experiencia no ha acabado con las ganas de Goude de seguir fotografiando a celebridades ligeras de ropa, ya que siempre ha sido un admirador incondicional de las mujeres y de sus traseros.

"Siempre he venerado el trasero femenino. Siempre lo he hecho, toda mi vida y siempre lo haré. Así que el de Kim Kardashian es simplemente un trasero más en mi existencia. Forma parte de mi colección, eso es todo", remató.

Las palabras del veterano fotógrafo resultan aún más sorprendentes al compararlas con las de la propia Kim, que no dudó en cubrir de halagos a Goude tras posar para él.

"Resultó todo un honor y estaba muy emocionada por poder trabajar con él porque es una leyenda. Y era algo que quería hacer para sentirme más segura de mí misma", declaraba Kim en el programa australiano 'The Project'.

