El tatuaje de un león de Ed Sheeran es falso

El cantante Ed Sheeran ha revelado a todos sus fans que el colorido tatuaje de un león de su torso que les mostró a principios de este mes de agosto a través de las redes sociales era falso, y como prueba ha compartido en sus redes sociales una fotografía de su pecho sin rastro de tinta.

"¡Solo estaba bromeando con lo del león!", escribió el intérprete en su cuenta de Twitter.

Publicidad

La noticia ha supuesto todo un alivio para la mayoría de sus seguidores, aunque algunos no han podido evitar darse cuenta de que el pecho de Ed tiene un aspecto extraño en la imagen, lo que les ha hecho sospechar de que se trata de una nueva broma.

"¡Dios mío! Habías conseguido engañarme completamente", aseguró un fan, mientras que otro apuntaba: "Lo estoy analizando, y no parece su pecho".

Si finalmente se confirma que Ed estaba mintiendo acerca de su tatuaje será la prueba de que es un gran actor, ya que se tomó la molestia de defender vehementemente y de una manera muy realista su decisión de tatuarse frente a los críticos.

"Todo este jaleo por un tatuaje. Si fuera una frase en blanco y negro en un idioma que ni siquiera puedo hablar no habría ningún problema. No es el primer tatuaje que me hago y no será el último, pero me gustan todos", tuiteó el cantante.