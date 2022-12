El secreto para impresionar a Cyndi Lauper son los zapatos

La leyenda del pop Cyndi Lauper está convencida de que muchas mujeres en lo que se fijan cuando ven a un hombre por primera vez es en sus pies, por lo que deberían llevar buenos zapatos para impresionarlas.

"Creo que puedes saber mucho sobre un hombre por sus zapatos. También creo que puedes decir mucho en general sobre cualquier persona por sus zapatos", explicó la intérprete a la agencia de noticias BANG Showbiz en el estreno del musical 'Kinky Boots' en el Teatro Adelphi de Londres.

Fue su propia obsesión por el calzado lo que intrigó a Cyndi desde el momento en el que el dramaturgo Harvey Fierstein le pidió que compusiera la música para adaptar junto a él 'Kinky Boots' al teatro.

"Harvey me llamó y me preguntó si quería involucrarme, evidentemente era sobre zapatos, yo hago muchas piezas de zapatos en mi trabajo así que estaba interesada. Cuando vi la película me identifiqué con ella, y a partir de ahí fue solo escribir canciones para mis compañeros. Intenté escribir grandes temas", añadió la artista.

La producción musical se estrenó en el 2012 en Estados Unidos y, tras estar de gira por Corea del Sur y Canadá, ha llegado ahora a los escenarios británicos.

A pesar de que Cyndi ha visto en numerosas ocasiones la obra, sigue emocionándose con la historia del chico que trata de salvar el negocio de zapatos familiar diseñando calzado sexy.

"La reacción a la obra ha sido maravillosa, pero es que es una gran obra. Yo todavía me quedo atrapada con la historia, y eso que ya la he visto un montón de veces", contaba la artista.