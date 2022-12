El protagonista de 'Harry Potter' ahora quiere dar vida a 'personas reales'

Tras dar vida al fantástico 'Harry Potter' durante más de 10 años, el actor asegura ahora que quiere enfocar su carrera artística a la realización de películas biográficas, una decisión que se entiende por la gran experiencia que el intérprete ha vivido al dar vida al poeta Allen Ginsberg en su último filme, 'Kill Your Darlings', y por las facilidades que ha tenido para documentarse sobre su personaje.

Publicidad

"Solo tenía dos meses para preparar el papel y me asustaba tener que encarnar a una persona real, a una figura histórica que tiene un peso muy grande en nuestra sociedad actual y con el que hay que ser muy respetuoso. Pero con el tiempo me di cuenta de que era más fácil que dar vida a un personaje creado, entre otras cosas porque te lo ha puesto muy fácil gracias a su legado y a las muchas referencias que existen sobre él. Puedo decir que he disfrutado mucho con esta película y, desde luego, quiero seguir por ese camino", reflexionó el joven artista durante la presentación de la cinta en el Festival de Cine de Londres.



Daniel también se muestra entusiasmado por la complejidad de un reto interpretativo que le ha aportado una gran madurez como actor, aunque ese personaje tan elaborado también es el responsable de algunas escenas controvertidas y de gran tensión que, según el propio artista, causarán un gran impacto entre el público que se anime a ver la película.



"Sé que muchas de las personas que seguían mi trayectoria como estrella juvenil se van a ver un poco sorprendidos por algunas escenas de cama que mi personaje tiene con otro hombre . Quizá el hecho de que sea yo el protagonista pueda provocar polémica, pero lo cierto es que no hay nada explícito en estas secuencias más allá de la belleza y el cariño que reflejan los personajes", aseguraba a la revista Total Film.

Por: Bang Showbiz

Más información sobre Daniel Radcliffe:

Publicidad

Daniel Radcliffe trata de enterrar a 'Harry Potter

Daniel Radcliffe, a la caza de una serpiente perdida en el set de rodaje