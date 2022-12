El príncipe Jorge no tendrá una nana en su honor

El maestro de música de la reina, Sir Peter Maxwell Davies, quien durante años ha sido el encargado de componer piezas musicales para ocasiones especiales de la familia real británica, ha confesado estar "muy ocupado" en este momento como para escribir una nana para el príncipe Jorge.

Recientemente, Davies se sometió a un doloroso tratamiento contra el cáncer y también sufrió la trágica pérdida de su compañero, Colin Parkinson, motivos que le llevaron a encerrarse en su estudio para componer una nueva obra.

"Estoy tan ocupado trabajando en mi décima sinfonía que no me he dado ni cuenta [de la nana]", explicó al diario The Telegraph.

Davies fue el encargado de componer una romántica canción para los duques de Cambridge, interpretada el día de su boda --celebrada en 2011--, y cada año escribe un villancico navideño para la reina Isabel II.

Además de quedarse sin una nana específicamente compuesta para él, parece ser que el pequeño heredero al trono --nacido el pasado 22 de julio en el hospital St. Mary de Londres-- tampoco disfrutará de un bonito poema que la laureada poetisa Carol Ann Duffy tenía pensado dedicarle.

"Se encuentra fuera en este momento por lo que no va a hacer nada al respecto", aseguró su agente.

Fuente: Bang Showbiz