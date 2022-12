El príncipe Jorge es bautizado en una ceremonia íntima

El primer hijo de los duques de Cambridge ha sido bautizado esta tarde en el palacio de St. James durante una íntima ceremonia oficiada por el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, a la que asistieron únicamente 22 invitados elegidos cuidadosamente por los padres del pequeño, quienes recibieron el cariño de cientos de admiradores a su llegada a la capilla.

Siguiendo la tradición, el príncipe Jorge -tercero en la línea de sucesión al trono- vistió una réplica del traje de bautismo real utilizado en 1841 por la hija mayor de la reina Victoria en color crema, el mismo color elegido por Catalina de Cambridge para asistir a uno de los momentos más emotivos de su vida y que solamente pudo ser retratado por el prestigioso fotógrafo de las estrellas de Hollywood Jason Bell.

Además de contados miembros de la familia real y cuatro miembros de los Middleton, al rito bautismal acudieron los siete padrinos de Jorge, entre los que se encontraban compañeros de universidad de los duques -rompiendo el protocolo de designar a personas pertenecientes a la realeza- y hasta una íntima amiga de Diana de Gales, un bonito gesto por parte de Guillermo de Inglaterra para honrar la memoria de su fallecida madre en la misma capilla donde veló sus restos mortales.

Al bautismo con agua proveniente expresamente del río Jordán, le siguió la interpretación de tres cánticos religiosos -'Breathe on Me', 'Breath of God' y 'Be Thou My Vision'- y la lectura de varios pasajes pertenecientes a los evangelios según los apóstoles Juan y Lucas, que fueron leídos por el príncipe Enrique y Pippa Middleton.

Después de la emotiva ceremonia y tras saludar a la multitud que se agolpaba a las puertas del palacio de St. James, todos los invitados se dirigieron a la residencia londinense del príncipe Carlos y la duquesa de Cornualles -Clarence House- para degustar una taza de té y un trozo de tarta perteneciente a la boda de Guillermo y Catalina (abril 2011) que se guardó para esta ocasión siguiendo una tradición familiar.

Por: Bang Showbiz