El príncipe Enrique se queda varado en la isla de San Vicente

El príncipe Enrique se encuentra estos días lejos de su novia Meghan Markle -que ha viajado a su California natal para refugiarse de la atención mediática- representando a su abuela Isabel II en un viaje oficial por el Caribe que durará un total de quince días.

Sin embargo, su apretada agenda se ha visto alterada por un imprevisto cuando el barco en el que se ha desplazado estos días -el RFA Wave Knight-, que le ha servido también como alojamiento, fue incapaz de abandonar la isla de San Vicente para poner rumbo a la vecina Granada debido a problemas mecánicos.

Según la planificación de la visita oficial, la jornada estaba reservada como 'día de viaje', durante el que el hijo menor del príncipe de Gales debía realizar la travesía de seis horas entre las dos islas, con una parada entre medias para comer en una isla desierta.

El plan ahora pasaría por reparar lo antes posible el navío para que Enrique no se vea obligado a cancelar ninguno de sus compromisos, por lo que en última instancia su equipo se plantearía alquilar un avión y buscar alojamiento en algún hotel de la zona si fuera necesario, aunque un portavoz del palacio de Kensington ya ha asegurado en un comunicado que no se prevé que la segunda semana del viaje del príncipe se vea alterada por este contratiempo.

Por otra parte, Enrique estaría disfrutando enormemente de su experiencia a bordo del RFA Wave Knight

"Come con el resto de oficiales y marineros en el comedor. La comida es muy normal, e incluye un desayuno típicamente inglés y platos corrientes para el almuerzo y la cena, y es lo que él come cuando está a bordo. No recibe ningún tipo de tratamiento especial, y tampoco que le gustaría que así fuera. Es cierto que se le ha cedido el camarote del capitán, pero eso es parte del protocolo habitual cuando un miembro de la familia real se encuentra a bordo", explicaba una fuente al periódico The Sun.

Por: Bang Showbiz