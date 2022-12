El príncipe Carlos no habla con su hermano Andrés desde que se le vinculara con un escándalo sexual

Nunca ha sido muy entrañable la relación entre el príncipe Carlos y su hermano el príncipe Andrés, pero desde que el duque de York fuera acusado de haber mantenido relaciones sexuales con una menor, Virginia Roberts, las cosas han empeorado aún más.

"La relación es peor que nunca. Carlos considera todo el escándalo sexual denigrante, dañino y muy embarazoso. Piensa que su hermano ha tomado muy malas decisiones, pero a él no le ha dicho nada, simplemente no se ha querido comunicar con él. Hay un silencio helado entre ellos", cuenta una fuente anónima al periódico Mail on Sunday.

A pesar de que el portavoz del príncipe de Gales ha negado que los dos hermanos estén enfadados, personas cercanas insisten en que Carlos no quiere ni escuchar el nombre de su hermano y no ven cerca el final de su mutua enemistad.

"Me dijeron que nunca mencionara el nombre de Andrés en presencia del príncipe de Gales", contaba un informante, al tiempo que otro añadía: "Esta no es una disputa fraternal. Es una cuesta abajo en la relación de Carlos con su hermano que parece definitiva. Andrés tiene que vivir con la dura realidad de que Carlos le ha retirado la palabra y le ha dejado a su suerte".

Y claramente ha sido así, porque mientras que el palacio de Buckingham ha negado el escándalo sexual y la reina Isabel II, el príncipe Eduardo y su mujer, Sofía de Wessex, han aparecido recientemente en público con Andrés, Carlos se ha negado a verse envuelto.

"No quiere tener nada que ver. Está muy enfadado con su hermano por haber puesto a su familia en una difícil y vergonzosa situación", señaló la fuente.

Pero no solo el escándalo sexual es lo que molesta a Carlos, el hermano mayor tampoco entiende la relación que une a Andrés con su exmujer Sarah Ferguson.

"También está el hecho de que Andrés continúa viviendo con su exmujer e incluso acaba de comprar un lujoso chalet en una estación de esquí con ella. Carlos cree que Andrés está haciendo el ridículo en lo que a Sarah se refiere".