¿El precio de la fama? Lady Gaga confiesa sentirse sola por las noches

El documental 'Gaga: Five Foot Two' ha generado una gran expectación al prometer que ofrecerá una visión única del último año de la famosa cantante, desde el lanzamiento de su disco más personal hasta la fecha, 'Joanne', pasando por su participación en la serie 'American Horror Story' y, si los rumores no se equivocan, la ruptura de su compromiso matrimonial con Taylor Kinney en julio de 2016.

Por ahora, en uno de los adelantos del esperado especial que emitirá la HBO la estrella del pop ya se confiesa acerca de cómo afrontaba en el momento del rodaje su entonces nueva vida como soltera.

"Estoy sola, cada noche. Todas esas personas que me rodean desaparecen. Se van y entonces yo me quedo sola. Y paso de tener a gente tocándome y hablándome todo el día al silencio más absoluto", se lamenta.

Se espera que el documental también aborde el controvertido enfrentamiento entre Lady Gaga y Madonna. De hecho, en uno de los vídeos promocionales que la primera ha compartido en sus redes sociales se la puede escuchar asegurando que no tiene ningún problema con la reina del pop, para añadir justo antes de que concluya la grabación: "Lo único que realmente me molesta de ella es que...", dejando en vilo a todos sus seguidores hasta que el programa se estrene el próximo mes.

Otra de las tramas serán los problemas de salud de la artista, especialmente sus visitas al médico para tratar de lidiar con su dolor muscular antes de su espectacular actuación en el intermedio de la Super Bowl.