El personaje favorito de Daniel Radcliffe en 'Harry Potter' no era el suyo

A pesar de que Daniel Radcliffe protagonizó la saga de películas de Harry Potter, su personaje favorito no era el que él interpretaba -Harry Potter-, sino el de otro mago llamado Sirius Black, a quien dio vida en la gran pantalla Gary Oldman.

"Probablemente mi personaje favorito sea Sirius. Siempre me ha gustado el personaje y cuando descubrí que lo haría Gary Oldman pensé que no podían haber elegido a nadie mejor. También me gustaba Remus Lupin. En definitiva, cualquiera de los magos que fueron amigos de mi padre en su juventud, menos Colagusano. Siempre ha habido algo en esos dos personajes, Sirius Black y Remus Lupin, que me ha gustado mucho", señaló Daniel en una sesión de preguntas y respuestas con sus fans en el portal Reddit.com.

A pesar de que se hizo famoso a nivel mundial con apenas 13 años, cuando se estrenó la primera película de la saga, ' Harry Potter y la piedra filosofal', Daniel pudo mantener los "pies en la tierra" gracias a la ayuda y a los sabios consejos de sus padres.

"Es algo que tengo que agradecer a mis padres y al equipo de rodaje de las películas, porque supieron tratarnos como a niños en lugar de como a actores. Pero sí, es difícil mantener los pies en la tierra. Creo que cuando creces saliendo en todos los medios de comunicación, te haces una idea muy clara de la locura que rodea a todo este mundo. Algo que me impactó mucho fue la cuenta atrás hasta que Emma [Watson] cumpliera 18 años. Fue de locos. Creo que cuando ves esas cosas siendo tan joven como éramos nosotros adquieres un gran nivel de conciencia sobre esta industria", sentenció.