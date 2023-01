El perro de Mickey Rourke impidió que se suicidara

El actor y exboxeador Mickey Rourke estuvo a punto de quitarse la vida disparándose en la cabeza tras caer en una fuerte depresión, pero en el último momento cambió de opinión al cruzar la mirada con la de su chihuahua, Beau Jack, y darse cuenta de que no podía dejar a su querida mascota sola en el mundo.

"Estaba atravesando un momento difícil. Estaba sufriendo y un día me encontré sentado en el armario. No podía soportarlo más y cogí una pistola. Estaba decidiendo en qué parte de mi cabeza colocarla cuando mi perro Beau Jack gimió y le miré, y entonces él me devolvió la mirada y me dijo [con los ojos]: '¿Quién va a cuidar de mí?'. Eso consiguió que dejara la pistola", explicó el intérprete al periódico New York Post.

Tristemente, el perro de Mickey murió en 2002 de un ataque al corazón, aunque su dueño luchó hasta el último momento por salvarle, llegando incluso a realizarle la respiración asistida durante 45 minutos, pero todos sus esfuerzos resultaron inútiles. Después el actor llevó el cuerpo sin vida de su querido chihuahua a una iglesia para que fuera bendecido, según el periódico New York Times.

Mickey nunca ha ocultado que sus perros han sido su principal motivación para superar algunas de las etapas más duras de su vida.

"A veces, cuando un hombre está solo, lo único que tiene es a su perro. Y los míos han significado un mundo para mí", afirmó el actor en su discurso de agradecimiento tras ganar el Globo de Oro a Mejor Actor por 'El luchador'.