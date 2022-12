El padre de Louis Tomlinson le reprende por fumar marihuana

El padre del joven Louis Tomlinson no lo ha dudado un segundo a la hora de criticar públicamente al cantante y a sus compañero Zayn Malik por consumir cannabis durante el transcurso de la gira mundial de One Direction, un hábito que también ha sido recibido con desencanto por los progenitores de muchos de sus fans desde que saliera a la luz una grabación que muestra a los dos artistas relajándose con un cigarro de marihuana.

"La verdad es que estoy muy preocupado por él, pero más que por el acto en sí, por la idea de que la fama y la presión de ser una estrella del pop podría estar afectándole gravemente. Creo que las familias de los demás miembros de One Direction estarán de acuerdo conmigo en que estas prácticas siempre pueden conducir a situaciones mucho más complicadas", aseguró el padre de Louis Tomlinson, Troy Austin, al diario Daily Mirror.

Publicidad

Aunque el guapo cantante y su progenitor mantienen una relación distante y conflictiva desde hace años, eso no impide a Troy Austin criticar duramente al intérprete por el "pésimo" ejemplo que está ofreciendo a los seguidores más jóvenes del popular quinteto musical, calificando de "infantil" e "irresponsable" el comportamiento de su famoso hijo y denunciando abiertamente la indiferencia de aquellas personas que deberían velar por su bienestar en el exigente negocio discográfico.

"La última vez que hablé con Louis, me dijo que su carrera musical le había ayudado a madurar y a dejar de lado ciertas conductas que antes se asociaban a su adolescencia. Pero ahora me ha demostrado que no es así, que lo único que le importa es disfrutar de cada momento como si fuera el último y que no tiene ningún interés en cambiar. Me da pena que se haya presentado ante el mundo a través de un comportamiento tan infantil e irresponsable, sobre todo por la pésima lección que está dando a las nuevas generaciones. Pero parte de la culpa también debería recaer en su equipo y en su falta de sensibilidad", se sinceró al mismo medio.