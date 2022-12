El padre de Kanye West fue paparazzi

Como si se tratara de haber tenido al enemigo en casa, Kanye West reconoció que su padre, Ray West, había ejercido como paparazzi durante su vida profesional. La sorprendente revelación del rapero tuvo lugar dentro de la declaración que dio ante las autoridades judiciales de Los Ángeles tras haber sido denunciado por el fotógrafo Daniel Ramos el año pasado, que le acusaba de haberle agredido en los alrededores del aeropuerto de la ciudad.

"Mi propio padre fue paparazzi. Era ilustrador médico, un Pantera Negra y un consejero matrimonial cristiano. Mi madre fue la primera mujer negra del departamento de Inglés de Chicago. No me criaron para andar por ahí pegándome con fotógrafos en frente del aeropuerto de Los Ángeles", según reveló el portal MailOnline, que tuvo acceso a una copia de la declaración del cantante.

Además de defender la educación que había recibido de niño, Kanye alegó que momentos antes del desagradable incidente con Ramos había conocido que su abuelo, Portwood Williams Senior, estaba a punto de fallecer, circunstancia que podría haber afectado a su actitud hacia Ramos.

Sea como fuere, es evidente que Kanye no tiene en estima al fotógrafo que motivó la demanda, a quien diferenció de otros compañeros de profesión.

"Algunas veces me meto en el coche con los paparazzi. Me ayudan a aparcar. Vigilan mi coche y se aseguran de que la policía no me ponga ninguna multa. Hay muchos que son buena gente y solamente intentan dar de comer a su familia. Y luego hay ******* como el tipo al que tú representas", le dijo Kanye al abogado de Ramos, Nate Goldberg.

En cualquier caso, ninguna de sus alegaciones surtió efecto ante el juez, que en julio de 2013 condenó al músico a dos años de libertad condicional, 250 horas de servicios a la comunidad y la obligación de acudir a cursos de manejo de la ira por haber atacado al reportero y haber dañado su cámara.