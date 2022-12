El padrastro de Kim Kardashian se convertiría en mujer ante las cámaras

La familia Kardashian no quiere que la gente se pierda ni un minuto de sus vidas y por ello, el exatleta olímpico Bruce Jenner, confesó a sus hijas Kendall y Kylie, y a sus hijastras Kourtney, Kim y Khloé, sus planes de convertirse en mujer durante un capítulo del reality 'Keeping Up With The Kardashians' grabado el pasado 19 de enero. Ese mismo día, Khloé publicó una foto del clan en su cuenta personal de Instagram para mostrar su apoyo a Bruce.

Según informa una fuente al Us Weekly, el deportista no se anduvo con rodeos y decidió ser lo más sincero posible ante ellas: "[Bruce] literalmente empezó la conversación así: 'Ey, chicos, me voy a convertir en mujer, pero seguramente ya lo sabíais'".

Bruce se "emocionó" mientras les explicaba su situación, un momento que se podrá ver en el capítulo 13 de la nueva temporada del programa, y para evitar preguntas incómodas de la prensa, Bruce les sugirió que simplemente dijeran: "[Bruce] está en un buen momento y se encuentra feliz". De esta manera, el exatleta quiso acabar con las habladurías y especulaciones que giraban en torno a él.

"Había muchas especulaciones y todos se preguntaban sobre la verdad de este asunto. Bruce tenía que enfrentarse a ello. Se emocionó un poco pero no fue una conversación que les dejara boquiabiertos, fue una sorpresa para ellas [sus hijas] que esté haciendo esto a los 65 años", señaló la fuente.

Aunque tanto Kylie (17) como Kendall (19) están apoyando a su padre al máximo, y la modelo ya le ha dicho: 'simplemente sé tú mismo'".

"Lo único que quieren es que su padre disfrute de la vida que quiere vivir", añadió el informante.

Además, Bruce habría pedido a sus hijos que dejaran de llamarle 'Bruce' y comenzaran a llamarle por su nuevo nombre.

