El nuevo romance de Mariah Carey sería parte de una estrategia publicitaria

Ni siquiera los más allegados a Mariah Carey consideran que su serie documental para el canal E!, 'Mariah's World', en la que la cantante aparece luciendo tacones y joyas hasta en los momentos más cotidianos y más inverosímiles, sea un reflejo fiel de su día a día. Sin ir más lejos, su exmarido Nick Cannon no ha dudado en calificar el formato de culebrón concebido únicamente para aumentar la popularidad de la artista.

"Lo primero que debo decir es que creo que todo el reality es falso. Yo soy productor, así que sé cómo funcionan estas cosas. A ver, nadie tiene una conversación privada en un lugar perfectamente iluminado, eso no es algo que suela suceder. No me creo nada de eso", aseguró Nick a su paso por el programa de Howard Stern en la emisora SiriusXM.

En concreto, el padre de los mellizos de Mariah está convencido de que la apasionada relación sentimental que la diva ha iniciado con el bailarín Bryan Tanaka es tan solo una estrategia para que el programa suscite más interés tras la cancelación de su compromiso con el millonario australiano James Packer.

"No quiero ni entrar a hablar del tema. Da la sensación de que han guionizado todo ese asunto. Es como una telenovela".

En uno de los capítulos de la serie, Nick hizo un breve cameo para asistir a la celebración del cumpleaños de sus retoños, Monroe y Moroccan, aunque ahora ha revelado que nadie le avisó de que un momento tan familiar acabaría siendo grabado.

"Se suponía que iba a ser una fiesta, así que me presenté allí para pasar algo de tiempo con mis hijos y me dije: 'Hay unas cámaras aquí, pero no pasa nada, haz lo que debas hacer'. Ese tipo de cosas no me molestan porque, de nuevo, conozco el negocio. Este es el mundo en que nos movemos, pero cuando empiezas a tenderle emboscadas a la gente, es cuando todo pierde sentido", afirmó el presentador y rapero, que sin embargo no parece guardarle ningún rencor a Mariah: "Nunca dejaré de quererla. Me ha dado dos hijos preciosos y maravillosos". Hablamos cada día".

Por: Bang ShowBiz