El nuevo perro de Paris Hilton despierta los celos del resto de sus mascotas

Después de que Paris Hilton pagara 13.000 dólares por Prince, un cachorro de raza Pomerania miniatura, la llegada del pequeño al hogar ha supuesto que el resto de perros tengan que compartir el cariño de su dueña, lo que no ha sentado nada bien a la jauría, que ven como Prince se lleva la mayoría de las atenciones de Paris.

"Están celosos porque me llevo a Prince a todas partes estos días. Peter Pan está especialmente molesto porque antes era él el que venía conmigo. Él era el preferido de mis perros, así que ahora hay sentimientos tristes aquí. Prince es ahora el nuevo, por lo que necesita más atención", reveló la millonaria a MailOnline.

Publicidad

Aunque Paris está embelesada con su nuevo cachorro, consigue sacar tiempo para dar mucho cariño al resto de sus perros, incluido su chihuahua Tinker Bell, el más conocido de sus canes.

"Les presto atención a todos, me porto bien con todos ellos así no se sienten mal. Creo que Peter Pan necesita salir más, tendré que trabajar en ello".

Aunque en alguna ocasión Paris pensó en cambiar de residencia, el amor que siente por sus perros le hace imposible moverse a otra ciudad.

"Me encanta Londres, es mi ciudad favorita. Tengo muchos amigos allí y me gusta el ambiente pero nunca me mudaría a Inglaterra porque quiero mucho a mis perros. No podría dejarlos. En el fondo soy una chica de California".