El nuevo álbum de One Direction contará con diferentes estilos musicales

La boy band formada por Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne y Louis Tomlinson, que publicará su cuarto álbum, 'Four', el próximo 17 de noviembre pretende sorprender a sus fans con un catálogo de temas muy variados.

"Hay un montón de cosas entre 'Steal My Girl' y 'Fireproof' que hacen que no tengan nada que ver la una con la otra. Este disco será como un arcoíris musical de One Direction, donde una canción es verde, otra azul y otra roja", señaló a MTV Julian Bunetta, colaborador habitual de la banda que también ha ayudado a escribir algunos temas para el nuevo disco.

El compositor achaca la gran variedad del nuevo disco a los gustos diferentes de los miembros del grupo.

"Hay cinco individuos diferentes en este grupo y todos ellos tienen diferentes gustos musicales, así que, naturalmente, a causa de ello, habrá una gran variedad de estilos", añadió.

Tras el tremendo éxito de su tercer disco, 'Midnight Memories', los chicos de One Direction no se lo pensaron ni un segundo a la hora de llamar a Julian para que volviera a trabajar con ellos, aunque en esta ocasión el compositor se dio cuenta de que algo había cambiado.

"Creo que 'Midnight Memories' fue un álbum enorme porque tuvo grandes aportaciones creativas y trabajaron muy duro en los temas, lo que les distinguió del modelo tradicional de boy band. Nadie pensó que tendría tanto éxito, pero lo hizo y eso les dio mucha confianza a nivel artístico... Se merecen lo que tienen. Son gente muy especial, con talento y creo que ahora es cuando están empezando a darse cuenta. Colaborar en este álbum ha sido un poco diferente porque ellos tenían un extra de confianza en sí mismos".