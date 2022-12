El novio de Bobbi Kristina Brown ingresa en rehabilitación

Nick Gordon, novio de Bobbi Kristina Brown, ha ingresado en una clínica de rehabilitación después de que su familia decidiera recurrir a los servicios del televisivo psiquiatra Phil McGraw -presentador del programa 'Dr. Phil'- para que analizara el errático comportamiento del que ha hecho gala desde que su novia ingresara en el hospital el pasado 31 de enero tras ser encontrada flotando boca abajo en la bañera de su casa.

El médico y su equipo televisivo viajaron hasta Atlanta este miércoles para conocer en persona a Nick, quien durante su encuentro sufrió una crisis nerviosa y amenazó con quitarse la vida si algo le sucedía a Bobbi.

"Nicholas no podrá aguantar mucho más, no si no es capaz de ver a Krissi. Se culpa a sí mismo. Mientras estamos aquí sentados, la vida de mi hijo pende de un hilo", asegura la madre de Nick, Michelle, en una escena del programa 'Dr. Phil' que será emitido el próximo 11 de marzo.

La preocupación en torno al estado mental de Nick aumentó este martes, cuando publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que aseguraba estar "sufriendo tanto" que quería "quitarse de en medio".

Por el momento a Nick se le ha prohibido visitar a Bobbi en el Hospital Universitario de Emory en el que continúa ingresada debido a las sospechas de la familia Brown -y en especial de su padre, el cantante Bobby Brown- de que podría haber estado envuelto en el accidente que casi acaba con la vida de la joven.