El hijo secreto de Carlos Baute, 'indiferente' ante la noticia de que tendrá un hermanastro

La noticia de que Carlos Baute y su mujer, Astrid Klisans, están esperando un bebé ha dejado indiferente al joven José Daniel Arellán, el hijo que el cantante venezolano tuvo con su novia de la adolescencia, cuya paternidad no reconoció legalmente hasta noviembre de 2012 obligado por una sentencia judicial.

"Me enteré como todo el mundo, leyéndolo en una revista. La verdad es que la noticia de que mi padre va a ser padre no me produce ninguna sensación, aunque pensar que ese ser que va venir al mundo es mi hermano me produce un sentimiento que no soy capaz de explicar", explica José Daniel en una entrevista exclusiva al portal Vanitatis.

Publicidad

Una parte del joven -que acaba de perder la demanda que interpuso contra Baute reclamándole 900 euros al mes durante cinco años en concepto de pensión de manutención- espera que su famoso padre cambie de opinión respecto a su relación y trate de entablar contacto con él tras el nacimiento de su primer hijo con Astrid.

"Quiero pensar que cuando lo vea crecer a lo mejor puede que le despierte el instinto paternal hacia mí", añade.

Sin embargo, José Daniel no tiene reparo en expresar sus dudas sobre la capacidad del intérprete para ser un buen padre, visto la falta de interés que ha demostrado siempre por él.

"Yo le diría que, ya que conmigo no está a la altura como padre, que lo esté con el hijo que espera. Tener un hijo es tan importante que hay que saber ser padre y dudo que él sepa serlo", concluye.