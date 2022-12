El hermano de Paul Walker tendrá su primer gran papel

Una buena noticia llega a la familia Walker -que en noviembre de 2013 tuvo que enfrentarse a la trágica pérdida del guapísimo actor Paul Walker en un accidente automovilístico- ya que ahora el benjamín del clan ha conseguido su primer papel de peso en la nueva cinta basada en la Segunda Guerra Mundial, 'USS Indianapolis: Men of Courage'.

La película -que también contará con la participación de Nicolas Cage- recorrerá la vida del Capitán Charles Butler McVay, cuyo barco fue atacado por un submarino japonés en 1945, según informa la revista Variety.

Esta no es la primera vez que Cody (27) hace sus pinitos en el mundo que lanzó a la fama a su hermano, ya que fue precisamente el fallecimiento de este el que hizo que los productores de 'Fast and Furious 7' le llamaran, para así poder concluir el rodaje de la película, de cuyo resultado Cody cree que su hermano se habría sentido muy "orgulloso".

"No estaba nervioso por verla. Estaba más ansioso por saber cómo terminaba viéndose. Es [una sensación] agridulce, pero creo que Paul habría estado orgulloso. Les conozco [al elenco y al equipo] desde hace 15 años, pero no a este nivel. He triplicado mi familia en el último año. Parece una familia. Estoy muy feliz con eso. Estaba hecho con muy buen gusto, terminó bien después de todo", aseguró Cody a la revista PEOPLE.