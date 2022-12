El hermano de Niall Horan está ofendido con él

Los múltiples compromisos profesionales del miembro de One Direction Niall Horan no parecen dejarle demasiado tiempo para atender sus obligaciones familiares, a tenor de la serie de mensajes que el hermano mayor del cantante, Greg, ha publicado en Twitter afeando su comportamiento por no haber acudido a visitar a su sobrino Theo después de que el pequeño de 15 meses tuviese que ser hospitalizado a principios de este mes tras sufrir una quemadura grave.

"Me pregunto cuándo va a llamar Niall para venir a ver a Theo, me lo pregunto. Estoy harto de que aquellos a los que quiero me hagan daño, de verdad", rezan los tuits ahora eliminados que el hermano de la estrella del pop compartió en su perfil de la red social.

Se cree que Niall ha regresado a su ciudad natal de Mullingar (Irlanda) después de concluir el tramo estadounidense de la gira de One Direction, 'Where We Are', una información de la que no parece estar al tanto su hermano.

"¿Sabe alguien si One Direction irá de gira por Europa el próximo año?", escribió Greg en Twitter la semana pasada.

Por el momento, Theo se encuentra ingresado en el hospital de Crumlin (Irlanda) tras sufrir un "pequeño incidente" del que se informó a los seguidores de Niall a través de la cuenta de Twitter con la que cuenta el pequeño.

"He tenido un pequeño accidente y he tenido que ir al hospital de Crumlin. Estoy un poco triste y mi mamá lo está aún más. Besos", se lee en uno de los mensajes del perfil cibernético de Theo.

Por: Bang Showbiz