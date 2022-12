El ginecólogo de Demi Lovato le pidió un autógrafo durante un examen vaginal

La cantante Demi Lovato está convencida de que jamás volverá a vivir una situación tan violenta como la que tuvo que soportar en la consulta del ginecólogo, cuando el médico que le estaba realizando un examen vaginal le pidió un autógrafo para su hija.

"Ha habido tantos momentos incómodos y realmente violentos... Como por ejemplo cuando estaba en el ginecólogo y el doctor me dijo: '¿Me puedes firmar un autógrafo para mi hija?'. Y claro, me pongo en plan: '¡Que te jodan! ¿Qué co*o te pasa?'", explicó la ex estrella Disney en una entrevista a la emisora de radio neozelandesa ZM.

Desgraciadamente, los momentos incómodos para Demi no se limitan a las citas con el médico, ya que también ha tenido que enfrentarse a más de una embarazosa conversación mientras la depilaban.

"¡Oh! También me ha sucedido cuando me estaba haciendo la cera o una sesión de depilación láser, o algo así. Alguien se puso a decirme: 'No sé quién y no sé quién más es un gran fan tuyo'. Pues perfecto, ¡ahora ya les puedes decir que has visto toda mi vagina!", añadió entre risas.

Al margen de las graciosas anécdotas que acarrea consigo su fama, Demi no podría sentirse más a gusto en su propia piel, gracias en gran parte a la idílica relación que mantiene con el actor Wilmer Valderrama, quien desgraciadamente no ha podido acompañarla en su viaje a Nueva Zelanda.

"No, no ha venido conmigo. Está trabajando en una serie que se llama 'Abierto hasta el amanecer' y además también estaba preparando un piloto de 'Minority Report'. Está trabajando mucho y no podría estar más orgullosa de él. Además, también dirige su empresa y muchas más cosas. Es la persona más trabajadora del mundo. Cuando yo estaba de gira por Europa sí que venía conmigo. Aunque solo tuviese cuatro días, siempre encontraba tiempo para venir a verme", reveló.