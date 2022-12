El FBI irrumpe en un hotel en busca de la mujer que amenazó a Kris Jenner

La matriarca del clan Kardashian, Kris Jenner, puede dormir tranquila sabiendo que el FBI se ha volcado de lleno en encontrar a una mujer que la amenazó de muerte. En su empeño por atraparla, el pasado viernes agentes del cuerpo de seguridad estadounidense registraron durante más de tres horas una habitación del hotel Four Seasons de Los Ángeles, donde confiscaron varios aparatos electrónicos, como un ordenador portátil, un teléfono móvil y un iPod, según informa RadarOnline.com.

Fuentes del FBI y de la Oficina del Fiscal General de Estados Unidos han confirmado al portal que tanto en los documentos de búsqueda, como en la orden de registro y varios documentos de la investigación hacen referencia a Kris Jenner como KJ.

En el momento del registro los agentes encontraron a una mujer dentro de la habitación del hotel que negó ser la responsable de las amenazas.

"Después del registro me llevaron a una sala y me preguntaron si sabía por qué habían irrumpido en la habitación. Les dije que no. Me preguntaron que si usaba mucho internet y les contesté que sí. Me dijeron que alguien había hackeado las cuentas de Kris Jenner, su correo, su iCloud, e incluso estaba recibiendo llamadas con tono intimidante. Les dije que yo no había sido, que había sido una persona a la que le dejé usar mi ordenador en numerosas ocasiones a lo largo de ocho meses", reveló al portal.

La mujer, que se encontraba dormida cuando aparecieron los agentes, nunca habría esperado vivir una situación tan tensa.

"El viernes por la mañana yo estaba dormida cuando escuché que llamaban a la puerta. Dijeron que era el FBI. Abrí la puerta y me pidieron que me diera la vuelta, después me esposaron. Había unos doce agentes apuntándome directamente con sus armas", sentenció.