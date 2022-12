El divorcio de Mariah Carey y Nick Cannon es 'un hecho'

El matrimonio de la cantante Mariah Carey y el rapero Nick Cannon parece haber llegado a su fin "de una vez por todas", después de que la pareja pusiera fin a su convivencia el pasado mes de mayo mudándose a diferentes viviendas en la ciudad de Nueva York. Ahora el matrimonio estaría tratando de llegar a un acuerdo sobre la custodia de sus mellizos Moroccan y Monroe (4), al mismo tiempo que negocian la liquidación de las distintas propiedades adquiridas en común, según informa el portal TMZ.

Al parecer, las diferencias entre la diva de la canción y Nick surgieron a raíz de las polémicas declaraciones del rapero confesando que antes de contraer matrimonio con Mariah en abril de 2008 había mantenido relaciones sexuales con cinco celebridades, entre las que se encontraba la televisiva Kim Kardashian, además de desvelar que la estrella le hizo esperar hasta pasar por el altar para consumar su romance.

Tan íntimas revelaciones habrían destrozado a la artista, quien no pudo evitar sentirse "humillada públicamente", un sentimiento que se habría sumado a su enfado por los múltiples proyectos profesionales en los que se ha embarcado su pareja en los últimos meses. Sin embargo, Nick no habría podido contener su "incredulidad" ante las quejas de Mariah, al considerar que ha sido su apretada agenda profesional la que ha generado cerca de 75 millones de dólares para la familia desde 2011.

Finalmente, los desencuentros entre el matrimonio habrían terminado por hacer que Nick abandonara el hogar conyugal para alojarse en distintos hoteles.

"Lleva ya bastante tiempo sin quedarse en su casa, pasa todo el tiempo en hoteles. Últimamente no han dejado de pelearse", aseguraba recientemente una fuente a la sección Page Six del periódico New York Post.