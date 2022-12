El desnudo de Lena Headey en 'Juego de Tronos': 200.000 dólares y 200 guardas de seguridad

La próxima temporada de 'Juego de Tronos' incluirá uno de los momentos más esperados por los seguidores de la saga de George R. R. Martin, el desnudo integral de la reina Cersei Lannister interpretada por la actriz Lena Headey, una escena para la que los productores de la serie han desembolsado 200.000 dólares, según informa el portal TMZ.

Más de 200 guardias de seguridad fueron contratados para proteger el set de rodaje durante su grabación en Malta, en la que la actriz de 41 años se ve obligada a despojarse de toda su ropa para recorrer completamente desnuda las calles de la ficticia ciudad de Desembarco del Rey. En un intento por proteger al máximo la intimidad de Lena, los productores pagaron a los comerciantes locales para que cerrasen sus puertas durante unas horas y abandonasen las inmediaciones, además de prohibir los teléfonos móviles en el set de rodaje y obligar a todos los presentes a firmar acuerdos en los que se especificaba que, de incumplir dicha norma, serían multados con 250.000 dólares.

Publicidad

Únicamente cuatro miembros del equipo estuvieron presentes cuando Lena se desnudó para la escena, que estuvo a punto de ser descartada porque la comisión de cine local de Dubrovnik no podía dar luz verde a la escena debido a que la iglesia de St. Nicholas -escenario donde se desarrolla la acción- no la aprobaba. Finalmente, y para alivio de los fans más incondicionales de la historia, el rodaje pudo llevarse a cabo a condición de que Lena no se desnudara en el interior del templo, que fue sustituido por un escenario falso creado para la ocasión.