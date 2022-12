"Cuando llego le digo arrégleme la calva, porque yo no tengo pelo que me corte, a mi toca que me los acomode".

El chismosito le ha sido fiel a su estilista desde que estaba en el colegio "siempre voy al mismo porque me gusta que sólo una persona se encargue de mi presentación, incluso tengo una manicurista que va hasta mi casa y de una vez aprovechan todos los que estén acompañándome", comenta Vargas.

Prensa Canal Caracol