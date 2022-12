El problema no es que Katy Perry tenga muchos disfraces, la cuestión es que su armario no tiene nada que envidiar al carnaval de Río de Janeiro. Una vez más, la cantante quiso vestirse de la manera más llamativa posible y no dudó en embutirse dentro de un ajustado disfraz de leopardo rosa chillón, adornado con cristales y felinas orejas para hacer de su concierto en Nueva York un verdadero espectáculo.