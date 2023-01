"El cambio climático es una realidad y está sucediendo en este momento": Leonardo DiCaprio

Tal y como vaticinaban todas las encuestas, este domingo ha sido la noche en la que Leonardo DiCaprio por fin ha conseguido ganar su primer Óscar a Mejor Actor por su papel en 'El Renacido' tras cuatro nominaciones anteriores. El intérprete ha conseguido arrebatar el premio al ganador del año pasado, Eddie Redmayne, que estaba nominado de nuevo por su papel en 'La chica danesa', Michael Fassbender, nominado por 'Steve Jobs', Bryan Cranston, por su papel en 'Trumbo', y Matt Damon, nominado por 'Marte'.

En su discurso de agradecimiento DiCaprio no quiso dejar de mencionar una de sus grandes pasiones, concienciar al mundo entero acerca de los peligros del cambio climático.

Publicidad

"El cambio climático es una realidad y está sucediendo en este mismo momento. Es el mayor peligro que amenaza a nuestra especie. No dejemos de valorar este planeta, al igual que yo no dejo de valorar esta noche", afirmó el intérprete desde el escenario.

Además, también tuvo unas palabras para el director de la cinta, Alejandro González Iñárritu, a quien agradeció el haberle dado la oportunidad de formar parte de un proyecto de tal magnitud, y para sus compañeros de reparto.

"No hay nadie en quien confíe más que en nuestro director, Alejandro González Iñárritu. Gracias por permitirme ser parte de este proyecto contigo. Tu liderazgo, tu visión, tu atención a los detalles para hacer que cada día fuera una experiencia tan real y visceral para nosotros... Nunca había vivido una experiencia como esta en toda mi vida. Quiero dar las gracias a los actores con los que he tenido la oportunidad de trabajar hombro con hombro en esta cinta y especialmente a mi buen amigo Tom Hardy, que es una bestia de la interpretación con un talento increíble y que sé que en la vida real jamás me enterraría vivo y me abandonaría para que muriera de frío", añadió.

Entre el público que ofreció una larga ovación cuando se anunció el nombre de DiCaprio como ganador se encontraba su íntima amiga Kate Winslet, su compañera de reparto en 'Titanic', a quien las cámaras grabaron sollozando emocionada mientras intentaba contener las lágrimas durante el discurso del actor.

Publicidad

Por: Bang Showbiz