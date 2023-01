El beso de Johanna Fadul (con otro hombre) que molestó a JuanSe Quintero

Johanna Fadul firmó un contrato para participar en el video musical de un reconocido artista de música popular: Alexis Escobar.

A pesar de que estaba estipulado que la actriz no debía besar a ningún hombre ni realizar ninguna toma en ropa interior, cuando llegó a la grabación, el director le pidió el favor de besar al cantante y ella accedió. Lo que molestó en gran medida a JuanSe Quintero no fue el beso en sí, sino que cuando el video fue publicado, la toma del beso no salió.

Publicidad

“Los que me conocen saben que soy la mata de la bondad, soy muy querido a mi nada me saca de quicio, pero tengo que decir que sí me dio rabia el beso por qué o para qué”, confesó JuanSe ante las cámaras de La Red.