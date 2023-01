'El anillo' no es una indirecta de JLo a su novio Alex Rodriguez

Este jueves la cantante Jennifer Lopez presentaba en la gala de los premios Billboard Latinos su último sencillo en español, "El Anillo", que muchos han interpretado como una divertida indirecta a su actual pareja Alex Rodríguez.

La historia que narra el pegadizo tema y su espectacular videoclip -en el que Miguel Ángel Silvestre debe enfrentarse a varios oponentes para ganar el derecho a declararle su amor a la cantante- es, desde luego, muy clara en lo que respecta a las expectativas de su protagonista: "Nunca había sentido algo tan grande, y me vuelve loca tu lado salvaje. Tú me has dado tanto, que he estado pensando, ya lo tengo todo. Pero, ¿y el anillo pa" cuando?".

Sin embargo, la intención de la diva del Bronx al lanzar esta canción no era acelerar cualquier plan que su actual pareja pueda tener en mente respecto a su futuro en común.

"A ver, yo no escribí la canción. Alguien la compuso especialmente para mí, y me pareció muy interesante. No porque esté pensando en hacer nada parecido, sino porque es divertida en general. Y antes de aceptarla se la enseñé a Alex y le pregunté: "¿Te sientes cómodo con ella? A mí me parece graciosa". Y me dijo que sí, que le parecía bien y que adelante", ha explicado Jennifer en declaraciones a Entertainment Tonight para dejar claro que su single no había colocado a su chico en una situación incómoda.

De hecho, el jugador de beisbol retirado fue el primero en hacer referencia al tema en su cuenta de Twitter, dando a entender que no era precisamente él quien necesitaba pensárselo dos veces antes de planear una boda: "#ElAnillo pa cuando... bueno, ¡yo he estado preguntándole lo mismo! #Larga vida a la reina JLo".

