"El amor está en peligro de extinción": Carlos Vives

Aunque el cantante Carlos Vives siempre se ha erigido como un auténtico defensor del romanticismo a través de la pasión que imprime a sus canciones , al mismo tiempo asegura que este profundo sentimiento se encuentra en peligro de extinción y teme que cada vez le cueste más superar los obstáculos que se cruzan en su camino.

"El amor es una especie en peligro de extinción. A veces, las cosas que pasan en el mundo hacen que nos preguntemos: ¿Dónde está el amor? Pero sí que existe y puede con todo. Tengo ejemplos en mi vida donde es imposible no pensar que el amor supera todos los obstáculos, aunque cada vez parece más difícil", confesó el intérprete durante una entrevista con la Cadena Ser.

La modelo Claudia Elena Vásquez, con la que Carlos Vives contrajo matrimonio en 2008, es la verdadera causante de que el cantante crea firmemente en el poder del amor, como demuestra el hecho de que la canción 'Claudia' proyecta un torrente de positivos sentimientos que, en este caso, van solo dirigidos a la mujer de su vida.

" Esta canción está escrita para mi mujer . Ama el vallenato y recuerdo que, siempre que escuchábamos alguna canción de este estilo musical que tuviera nombre de mujer, me decía: 'Me encantaría que alguien me cantara un tema así'. Entonces pensé que era la oportunidad idónea para regalarle una canción a ella con su nombre. ¡Le pareció increíble!", indicó el artista.

Aunque ahora es considerado uno de los grandes compositores de la música latina actual, sobre todo en el plano más emocional, el extrovertido cantautor confiesa que en sus inicios le costaba mucho escribir versos profundos que lograran llegar al corazón del público, por lo que siempre recurría a la ayuda de un amigo de su padre para que le ayudase a dotar de mayor sentimiento a sus escritos.

"Recuerdo que le enseñaba mis canciones a un amigo de mi padre que era médico y también músico, y siempre me decía: 'Todavía tienes que sufrir más para que las canciones te salgan mejor'. Ahora, cada momento de mi vida me puede dar ideas para escribir temas", reveló.

Por: Bang Showbiz