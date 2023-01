El actor Pacho Rueda se rompió la clavícula en un accidente

El actor Pacho Rueda, quien está trabajando por esta época en una producción del Canal Caracol, en donde interpreta a un maloso llamado Lucio, personaje que continuamente tiene escenas en donde hay persecuciones en moto, balaceras y demás, y donde utiliza dobles y todas las medidas de seguridad, tuvo tremendo accidente en pleno set. Resulta que hace unos días en una escena muy sencilla manejando una moto se resbaló, al parecer frenó con la llanta de atrás, y se cayó. Al caer puso el hombro y este no pudo aguantar su peso. El actor entro en crisis nerviosa porque del golpe no se podía mover, llego la directora, los productores y trataron de auxiliarlo. Al final lo llevaron de urgencias (no llegó la ambulancia) en uno de los carros de la producción y el dictamen médico fue fractura de clavícula, lesión que lo llevo a cirugía y hoy por hoy anda incapacitado por varios días.