El accidente más rentable de Enrique Iglesias (y que beneficia a una buena causa)

La energía arrolladora que desprende Enrique Iglesias sobre el escenario le jugó una mala pasada en 2015, cuando se cortó varios dedos de la mano al intentar atrapar un dron que sobrevolaba su concierto de Tijuana para grabar desde el aire el espectáculo. En aquel momento, en lugar de abandonar el escenario para ser atendido por un médico, el cantante siguió adelante con su recital durante media hora más, conformándose con vendarse la mano de forma provisional y limpiarse la sangre en su camiseta blanca, en la que dibujó un corazón en un gesto de agradecimiento a su público.

Como todo lo que toca la estrella, la camiseta en cuestión se convirtió rápidamente en objeto de deseo de todos sus fans y, con el talento para los negocios que le caracteriza, Enrique no tardó en comercializar un diseño similar -realizado con tinta, no con su sangre, se sobreentiende- cuyos beneficios donó íntegramente a la ONG Save the Children.

Publicidad

Ahora, y en vista de la buena acogida que tuvo la prenda, el hijo de Julio Iglesias ha anunciado el lanzamiento de un nuevo modelo en color negro y adornado con una fotografía suya en blanco y negro en la que aparece precisamente limpiándose de la sangre en su ya mítica camiseta tras lesionarse con el dron. Con esta nueva iniciativa, el cantante respaldará una serie de programa educativos de la misma organización, pero en esta ocasión centrados exclusivamente en México, que buscan ayudar a los más pequeños a través del arte.

"Me siento muy agradecido por todo el respaldo que me han mostrado comprando la camiseta Hearts4Kids para apoyar el trabajo de Save the Children. La respuesta de ustedes fue abrumadora. Estoy muy contento de poder anunciar que la próxima camiseta de Hearts4Kids estará disponible tanto online como en mis conciertos. Todos los beneficios de su venta irán destinados a Save the Children México para Curar y Educar a través de programas de arte que ayudan a los más pequeños a expresar sus emociones y a superar el estrés crónico a través de las arte. Pueden comprar la nueva camiseta en el enlace que aparece en mi perfil para continuar apoyando esta causa maravillosa", ha anunciado el intérprete a través de su perfil de Instagram.

De esta forma, Enrique ha conseguido sacar algo positivo de un aparatoso accidente que le dejó sin sensibilidad en la yema del dedo corazón y del que no ha dudado en hablar públicamente en varias ocasiones para tranquilizar a la opinión pública.

Publicidad

"Estoy bien, ya me he recuperado al 100%. Fue solo un susto, gracias a Dios. Podía haber perdido parte del dedo, pero tuve un buen doctor que me ayudó muchísimo y ha salido todo bien. Ya estoy recuperado casi totalmente. No siento la punta del dedo, pero todavía tengo dedo", explicaba una vez pasado el susto inicial en una entrevista al programa 'Domingo al día' de la cadena América TV.

Mira también:

Publicidad

"En el escenario me siento feliz": Enrique Iglesias, sobre su nueva gira con Pitbull.

Perro de Enrique Iglesias le hace pasar un momento embarazoso.