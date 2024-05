Paulina, Desafiante de la Semana, detalla su paso por Gamma: "eso es peor de lo que se ve"

Como la última Desafiante de la Semana en defender los colores de Gamma en el Desafío 2024, Paulina, una conductora de taxi, modelo webcam y madre de dos hijos, nos da detalles de lo que fue esta experiencia dentro de la competencia y exalta lo complicado que es hacer parte del juego, siendo bastante diferente a lo que se observa en televisión.

Paulina, Desafiante de la Semana, comenta su paso por el reality

Con respecto a cómo se inscribió al Desafío 20 Años, esta mujer relata que estaba viendo Caracol Televisión con su esposo y al observar el comercial sintió una gran intriga y confesó que sería muy interesante estar en la Ciudadela, algo en lo que su pareja la apoyó y después de tanto insistir lo lograron.

Reaccionando a lo que fue su prueba, en la cual alcanzó a estar en el obstáculo del final, Paulina menciona: "me sentí bien, aunque a lo último estaba un poco frustrada porque la piscina era demasiado honda y yo muy chiquita, por lo que pensaba que me iba a ahogar y no era capaz de pasar ese tuvo, no tocaba el piso como para coger impulso, pero fue algo muy divertido, una experiencia más para contarles a mis hijos".

Dado que la convivencia en Gamma no estaba pasando por su mejor momento, esta Desafiante de la Semana nos cuenta que con ella todos fueron buenas personas, lo que le costó fue el hecho de no tener camas: "había una chica que vive por donde yo habito (Natalia) entonces me sentí mucho más cómoda, pero en cuanto a las comodidades sí duro: no hay luz, ni agua, nada. Dormir en el piso fue muy duro".

En medio de risas, puesto que no imaginó que esto le llegara a pasar durante sus 24 horas en la competencia, Paulina destaca lo complicado que es aguantar hambre: "nadie había comido nada" y exalta que las arepas que les había dado como obsequio se las "devoraron en segundos, pues llevaban mucho tiempo sin alimento".

Para finalizar, la conductora de taxi confirma lo extremo que es estar dentro del Desafío 2024: "eso es peor de lo que se ve en televisión, en realidad no se muestra todo lo que uno vive porque pasan cosas demasiado duras. Si el Box Azul es así, no me imagino el Rojo que es de contacto y hay golpes".

