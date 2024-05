Carolina, Desafiante de la Semana, cuenta cómo es cumplir con un castigo en el Desafío 2024

Durante su paso por el Desafío 2024, Carolina, quien es una tatuadora, se ganó los aplausos de los apasionados de este reality, que destacaron lo que hizo en el Box Azul y la consideraron como una buena participante, al mencionar que debería quedarse en la competencia.

Y es que esta Desafiante de la Semana estuvo a segundos de obtener el primer lugar y evitar que en Alpha llegaran dos chalecos y el castigo, lo cual terminó estallando el conflicto interno que había por cuestiones de convivencia.

Carolina, Desafiante de la Semana, habla de su paso por el Desafío 2024

Más allá de lo que pasó durante su estadía en el programa, esta tatuadora disfrutó al máximo esta experiencia, pues menciona que: "yo ya tenía en mente que había ganado (por el hecho de haber sido convocada como Desafiante de la Semana). Estar con personas increíbles ahí luchándola es ganancia".

En cuanto a la convivencia con Alpha, Carolina hace énfasis en que: "todos son muy alegres, aunque tenían ahí sus cosillas y sus peleitas, en las que yo no me metía, pero es interesante. Yo digo que lo más difícil de uno estar en este tipo de realities es lidiar con las emociones de cada persona estando tan lejos de aquellos a quienes quieren".

Precisamente, hablando de este tema, la tatuadora afirma que sus compañeros de equipo siempre creyeron en ella y no le crearon presión por el resultado. A la vez, considera que falló al haberrse devuelto por un momento en el obstáculo final: "ese segundo fue el que marcó la diferencia, pero no importa, yo siento que fue un apoyo incondicional y ellos ya me habían dicho 'no importa, lo que cuenta es que te la goces' y así lo hice".

¿Cómo fue estar Playa Baja en el Desafío 2024?

Sin duda alguna, uno de los momentos más complicados para Carolina fue el tener que pasar 24 horas en este territorio, dado que Alpha no había pagado el arriendo. Es por ello que nos da su testimonio sobre lo difícil que es estar allí, a pesar de que contaban con los beneficios del Bienestar: "allá no tienen comida, están con una carpita y un colchoncito, sin embargo, llovió y a raíz de eso tuvimos los encontrones de unos chicos con otros. Yo estaba relajada, pues normalmente no duermo, entonces era la espectadora".

De igual manera, sin intención de subestimar a las otras Desafiantes de la Semana, la tatuadora afirma que se consideraba la más fuerte de las cuatro con respecto al poder aguantar el castigo en caso de perder, pues está muy confiada de sus capacidades y la habilidad que tiene para soportar momentos difíciles.

