El 2015 para Justin Bieber: un año de errores y disculpas

Abandonar un concierto en Oslo tras una sola canción, fumar marihuana o aparecer semi desnudo en Instagram son algunos de los escándalos protagonizados por Justin Bieber este 2015; errores por los que ha tenido que pedir perdón, cosa nunca fácil para el canadiense.

En enero Justin arrancó el año publicando en su perfil de Facebook un vídeo en el que pedía perdón por haber "fingido ser otra persona" en meses pasados.

"No soy quien estaba fingiendo ser. Y cuando digo fingiendo me refiero a que a menudo pretendemos ser alguien que no somos para esconder lo que verdaderamente sentimos por dentro. Ser joven y crecer en este negocio es duro. Crecer en general es siempre duro", explicó.

Dos meses después el artista de 21 años acudía como invitado al Roast de Comedy Central, en donde recalcó su intención de que sus encontronazos con la justicia no eclipsaran su faceta como músico.

"He decepcionado a mucha gente en los últimos años, pero sé que todavía puedo hacer buena música y arreglar todo. Hay muchos momentos de los que me siento orgulloso y otros que me hacen sentir disgustado, pero las cosas que he hecho no definen quién soy. He perdido algunas de mis mejores cualidades. Por eso, pido perdón. Tengo muchas ganas de ser alguien del que podáis sentiros orgullosos".

Julio además de subir las temperaturas, trajo otra polémica: una foto del trasero desnudo del artista en su cuenta de Instagram. Bieber decidió borrar la foto y disculparse por la "broma" después de recibir quejas.

"A cualquiera que se sintió ofendido, le pido disculpas de corazón. En serio, lo hice como una broma, pero no tomé en cuenta que hay menores siguiéndome", decía en su mensaje.

En noviembre el cantante tuvo que explicar vía Twitter por qué dejó plantados al presentador Dani Mateo y a los oyentes el programa español 'Yu no te pierdas nada' de los 40 Principales abandonando la entrevista sin avisar y tras decir que iba al baño.

"Me lo he pasado muy bien en España. Lo siento si me sentía un poco enfermo".

Justin ha llevado sus disculpas incluso al terreno profesional ya que reconoció en el programa de Ellen DeGeneres que la canción 'Sorry' (Perdón), incluida en su último álbum de estudio 'Purpose', estaba inspirada en los errores que había cometido durante su fallida relación con la cantante Selena Gomez.

Eso sí, hasta el mismísimo Justin tiene un límite y en BBC Radio One dejó claro a finales de octubre que ya está cansado de disculparse.

"El hecho de que nadie aceptara que yo también podía cometer errores era muy hipócrita, porque todos sabemos que cuando tienes 19 o 20 años cometes errores. Yo tengo acceso a muchas más cosas y estoy siendo observado con microscopio, las cámaras me rodean todo el tiempo. Así que lo comprendo, pero no voy a disculparme más".

