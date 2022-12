Eiza González tiene una seguridad en sí misma a prueba de supermodelos

Después de protagonizar varias escenas ligera de ropa en la serie 'Abierto hasta el amanecer', la actriz Eiza González ha logrado cultivar una confianza en su propio atractivo físico capaz de soportar comparaciones con cualquier supermodelo o ángel de la marca de lencería Victoria's Secret, algo de lo que no puede evitar sentirse orgullosa.

"A mí ni una modelo de Victoria's Secret me va a venir a deprimir", escribió divertida Eiza en su cuenta de Twitter, para añadir inmediatamente después en un arranque de sinceridad: "Me voy al gimnasio ahora mismo para que cuando vea el show [emitido este martes por la cadena CBS] no me sienta tan mal".

La seguridad en sí misma de la que hace gala Eiza se extiende también a su talento interpretativo, ya que pese a ser prácticamente una recién llegada a la meca del cine no tiene ningún inconveniente en reconocer que se ve capaz de hacerse con el codiciado Óscar en un futuro.

¿Si me veo ganando un Óscar? ¿Por qué iba a decir que no? Uno tiene que tirar al cielo, así que sí, definitivamente creo que ese momento llegará. Siento que he crecido muchísimo", confesaba recientemente la joven a la revista Quién.

No cabe duda de que Eiza está viviendo un momento inmejorable tanto en el plano profesional como en el personal, gracias en gran parte a su romance con su compañero de reparto D. J. Cotrona, con quien ella misma confirmó su relación el pasado mes de septiembre.

"Este hombre ha estado a mi lado en lo mejor y lo peor, y me ha ayudado a superar todo ello con una enorme sonrisa en la cara. Doy gracias a Dios por haberte traído a mi vida. No podría ser más afortunada por tener a mi lado como mi compañero en esta vida a una persona tan hermosa por dentro como por fuera", escribía Eiza en su cuenta de Twitter.