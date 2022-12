Eiza González responde a los que han criticado su silueta

Después de desembarcar en Hollywood con la serie 'Del Crepúsculo al Amanecer', Eiza González ha podido comprobar de la peor manera el riguroso escrutinio al que son sometidas las siluetas de las celebridades, una dura prueba que su espectacular físico no parece haber superado después de que la actriz se viese obligada a ganar unos kilos para interpretar el personaje de vampiresa que le ha lanzado a la fama.

Pero con lo que no debían de contar sus detractores era con el temperamental carácter de la mexicana, quien no ha dudado en echar mano de las redes sociales para afear el comportamiento de todos aquellos medios que han criticado su celulitis.

"Eiza ejemplifica el éxito de las latinas que poco a poco se van abriendo camino a nivel internacional gracias a su trabajo con reconocidos directores como Robert Rodríguez. Sin embargo, en lugar de reconocer sus méritos, lo único que hacen es criticar si la actriz tiene celulitis o no", reza el artículo del portal Actitud Fem que la intérprete no ha tardado en incorporar a su perfil de Twitter, animando a todos sus seguidores a difundir la noticia.

Curiosamente, la intérprete ya tuvo que enfrentarse a duras críticas en su tierra natal en los inicios de su carrera debido al supuesto desorden alimenticio que sufría durante el rodaje de la telenovela 'Amores Verdaderos', unas acusaciones que Eiza desmintió rotundamente en varias ocasiones.

"Hablar de anorexia es algo muy grave para mí, pero me preocupa todavía más el bullying de la gente. No me importa lo que digan, y me da risa lo que escriben de mí. Pero para una persona que sí sufre anorexia, si la atacas y le dices que está enferma, puedes causarle un daño muy grave", declaraba la actriz al portal Quién.