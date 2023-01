Eiza González no se pronuncia sobre rumores de romance con Calvin Harris y Cristiano Ronaldo

A lo largo de este verano, a la actriz Eiza González se le ha relacionado sentimentalmente en un primer lugar con el jugador de fútbol Cristiano Ronaldo y, más recientemente, con el DJ Calvin Harris, con el que a principios de este mes de septiembre fue fotografiada abandonando una fiesta en Las Vegas. Pero a pesar de toda la expectación en torno a su vida privada, la guapa joven sigue negándose a entrar a valorar esos "chismes" que asume como una consecuencia desagradable de su trabajo. "No voy a hablar de nada de eso. Los chismes son parte del trabajo y uno tiene que vivir su vida personal y no prestarles atención. Uno sabe quién es y lo mismo la gente que le rodea. Hoy en día puedes inventar lo que sea con las redes sociales e internet, y el periodismo ha llegado a un punto en el que no necesita una gran búsqueda. Además no hay leyes que te protejan para demandar, entonces lo asumo como lo que es", comentó la intérprete a la revista ¡Hola! Colombia. A pesar de que tiene pendiente por estrenar la película 'Baby Driver', en la que ha trabajado con actores de la talla de Jamie Foxx y Kevin Spacey, y goza de una gran popularidad con la serie 'Abierto hasta el amanecer' -conocida como 'Del crepúsculo al amanecer' en Latinoamérica-, la mexicana no se considera una celebridad por mucho que se codee con ellas. "No me veo así y me siento una persona con una vida muy normal. Cuando me pasan cosas de celebridad es como que no lo asimilo. Llevo una vida muy normal, nada más que convivo con gente famosa, pero no soy diferente a quienes van caminando por la calle. Siempre quiero que me traten igual que a todos y así mismo trato yo a los demás. Me gusta mantenerme ubicada y tranquila. Esto es un trabajo, no es nada del otro mundo", comentó la intérprete. CON BANG SHOWBIZ