Eiza González: 'Llegará el día en que gane un Óscar de Hollywood'

Aunque es prácticamente una recién llegada a la meca del cine, Eiza González no está dispuesta a pecar de falsa modestia a la hora de elaborar sus planes de futuro en su carrera como actriz ya que no le cabe ninguna duda de que su talento interpretativo es más que suficiente para hacerla ganar un Óscar en un futuro.

"¿Si me veo ganando un Óscar? ¿Por qué iba a decir que no? Uno tiene que tirar al cielo, así que sí, definitivamente creo que ese momento llegará. Siento que he crecido muchísimo", confesó la joven a la revista 'Quién'.

La intérprete mexicana por fin parece haber dejado atrás los momentos más duros de su desembarco en Los Ángeles, cuando su esporádica relación con el también actor Liam Hemsworth -exnovio de Miley Cyrus- la convirtió en el objetivo de la crónica social de la ciudad, por lo que no resulta extraño que en la actualidad esté decidida a que su currículum sentimental no eclipse su trabajo.

Sin embargo, Eiza fue capaz de hacer una excepción a la cautela con la que habitualmente trata su vida personal para anunciar a los cuatro vientos su relación con su compañero de reparto en la serie 'Abierto hasta el amanecer' D. J. Cotrona, junto a quien por fin parece haber encontrado el amor.

"Este hombre ha estado a mi lado en lo mejor y lo peor, y me ha ayudado a superar todo ello con una enorme sonrisa en la cara. Doy gracias a Dios por haberte traído a mi vida. No podría ser más afortunada por tener a mi lado como mi compañero en esta vida a una persona tan hermosa por dentro como por fuera", escribía recientemente en su perfil de Twitter.