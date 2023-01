Eiza González es 'más responsable' desde que trabaja en Estados Unidos

La mudanza de Eiza González a Estados Unidos para protagonizar la serie 'Abierto hasta el amanecer' ('Del crepúsculo al amanecer' en Latinoamérica) no solo ha marcado su vida profesional al catapultarla a la fama fuera de México, también le ha hecho madurar como persona y volverse "más mujer".

"Me ha cambiado. Me he vuelto más mujer, más responsable y más comprensiva sobre cosas que antes no entendía. Cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que el trabajo que tengo me ha ayudado a entender cosas de mí que antes no sabía", revela la intérprete mexicana en una entrevista en el programa 'Coffee Break' de E! Online Latino.

A pesar de lo mucho que disfruta rodando, la apretada agenda de Eiza llega a resultar agotadora y por eso dormir se ha convertido en una de sus maneras favoritas de pasar sus ratos libres.

"Mi pasión número uno después de cantar y actuar es dormir. ¡Hiberno!", explica.

A día de hoy, la joven está atravesando uno de los mejores momentos de su vida tras dejar atrás el problema alimenticio "grave" que sufrió en su adolescencia motivado por la depresión que padeció tras la muerte de su padre cuando tenía 12 años.

"Hoy me siento más feliz que nunca. Ni muy flaca ni descuidada. Después de 10 años, este proceso ha sido mi mayor motor, porque me demostré que lo que me propongo lo puedo lograr", confesaba recientemente Eiza en sus redes sociales.

