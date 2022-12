Edward James Olmos: 'A Jennifer Lopez no le gustan las limitaciones de ser latina'

Pese a que su interpretación de la cantante latina Selena en la película del mismo nombre supuso uno de sus primeros éxitos tanto a nivel cinematográfico como musical, Jennifer Lopez no habría tratado de mantenerse en contacto con sus orígenes portorriqueños desde que alcanzara la fama internacional, o al menos ese es el punto de vista de Edward James Olmos -su compañero de reparto en la aclamada cinta-, quien lamenta que la diva del Bronx no haya utilizado su estatus de estrella para fomentar la cultura latina.

"Su papel en 'Selena' fue el que la llevó a convertirse en una estrella, algo que nunca podría haber conseguido sin esta producción. En aquel momento yo le dije: 'Debes entender que el futuro está en tus manos, y ojalá lo uses no solo para avanzar tú misma, sino para lograr que avance todo aquello que representamos como hombres y mujeres latinos'. Puede que después ella haya hecho muchas cosas, pero no se ha dedicado a su cultura", aseguró Olmos al programa 'Suelta la Sopa' de la cadena Telemundo.

Parece ser que la diva del Bronx no habría dudado en desprenderse del lastre que en ocasiones puede acarrear la etiqueta de "artista latino" para evitar un estancamiento en su carrera, siguiendo el ejemplo de otras personalidades del mundo del espectáculo como el intérprete de origen cubano Andy García.

"A Jennifer, al igual que a Andy García y a muchos otros que se sienten muy orgullosos de ser cubanos, portorriqueños o mexicanos, en el fondo no le gusta las limitaciones que le supone ser latina", concluyó el veterano actor.