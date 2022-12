Eduardo Verástegui: 'Jamás sería padre soltero'

El actor Eduardo Verástegui no teme convertirse en el centro de las críticas, tal y como les sucedió a los diseñadores Domenico Dolce y Stefano Gabbana hace unas semanas al condenar las adopciones por parte de parejas homosexuales, debido a sus convicciones personales. Y por eso no duda en asegurar que, a pesar de lo mucho que desea tener un hijo, no se plantea convertirse en padre hasta que encuentre a la mujer adecuada para formar una familia tradicional.

"Para mí lo más importante es dar el amor de un padre y el amor de una madre, y dar a un niño ese balance que me dieron a mí. A mí me gustaría adoptar, pero para eso querría casarme antes, porque me gustaría darle a mi hijo lo que mis padres me dieron a mí. El amor de mi padre es único, al igual que el que me dio mi madre. Esa combinación de lo masculino y lo femenino es perfecta, y te da un balance. Eso es lo que yo quiero dar. No se trata solo de mí, se trata de un hijo al que vas a dar un equilibrio que es muy importante para el día de mañana", aseguró el intérprete a su paso por la alfombra roja del estreno de la cinta 'Mall Cop 2', tal y como informa El Universal.

La profunda religiosidad de Eduardo no solo se manifiesta en su vida personal, sino también en su carrera profesional, en la que ha llegado a rechazar proyectos cinematográficos por considerar que "ofendían" a su fe.

"Le hice una promesa a mis padres, a mi madre en concreto. Le dije que nunca volvería a utilizar mi talento para hacer algo que pudiera ofender a mi fe, mi familia o mi cultura latina. Le prometí que, cualquier cosa que hiciera, siempre la invitaría a ver las películas y que no tendría que taparle los ojos en ningún momento. Y que como productor trataría a todas las mujeres en el set como me gustaría que trataran a mi madre", explicaba a su paso por el programa 'Today'.