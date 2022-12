Eddie Redmayne ya no recuerda qué dijo cuando recibió el Oscar

El actor Eddie Redmayne experimentó tal montaña rusa de emociones tras escuchar a Cate Blanchett anunciar su nombre como ganador del Óscar a Mejor Actor por su interpretación del científico Stephen Hawking en 'La teoría del todo' que apenas unas horas después de bajar del escenario ya no era capaz de recordar a quién había dedicado el galardón.

"No puedo recordarlo todo, solo lo recuerdo como una especie de frenético borrón, pero gracias. Es algo extraordinario ser tan afortunado y que te permitan contar una historia así. Con la cantidad de gente involucrada en ayudarme a contarla siempre va a haber más gente a la que tenía que haber dado las gracias", aseguró el actor en el programa 'Good Morning Britain'.

Durante su discurso, Eddie no quiso olvidarse de agradecer la colaboración de la familia Hawking y el apoyo que recibió por parte de su compañera de reparto Felicity Jones y su mujer Hannah a la hora de afrontar uno de los papeles más difíciles de su carrera.

"Gracias, gracias. No creo que vaya a ser capaz de expresar cómo me siento ahora mismo. Soy muy consciente de que soy un hombre muy, muy afortunado. Este Óscar pertenece a toda la gente que lucha contra la esclerosis alrededor del mundo. Pertenece a una familia excepcional, Stephen, Jane y sus hijos. Yo seré su custodio. Estaré siempre a su entera disposición, atenderé su más mínimo deseo. Pero yo no estaría aquí si no fuera gracias a un grupo extraordinario de personas. Mi compañera en pantalla, Felicity Jones. Mi feroz pero increíblemente amable director, James Marsh. La productora Working Title, Focus, Lisa y Anthony, Nina y mi ingenioso equipo de Dallas: Josh, Gene, Jason, Elan, Carl, Britney y Carrie y Pip. Gracias también a Hannah, mi mujer. Te quiero y ahora tenemos un nuevo compañero de apartamento en camino", declaró emocionado Eddie tras subir al escenario para recoger el galardón.

Por: Bang Showbiz