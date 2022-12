Ed Sheeran será testigo en la boda de Courteney Cox

Después de ser el encargado de presentar a los futuros novios, no es de extrañar que el cantante Ed Sheeran se haya ganado el derecho a ser uno de los testigos del líder del grupo Snow Patrol, Johnny McDaid, en su enlace con la actriz Courteney Cox a finales de este año, una gran responsabilidad por sí misma que podría acabar teniendo que compaginar con la de padrino del novio.

"Ed no es solo uno de los mejores amigos de Johnny, sino que también está muy unido a Courteney. Cuando le hicieron la propuesta, no lo dudó ni un momento. Otro de los amigos de Johnny, el músico Foy Vance, actuará también como testigo. Y la carrera para ser el padrino del novio está entre ambos, aunque probablemente acabarán compartiendo el papel", aseguró una fuente al periódico The Sun.

Sin duda, la noticia habrá supuesto todo un honor para Ed, además de permitirle compartir de primera mano una fecha tan señalada con la pareja. Pese a tratarse de la segunda ocasión en que la intérprete pasa por el altar, tras su fallida unión con el también actor David Arquette -padre de su hija Coco (10)-, Courteney afronta su gran día con una ilusión desbordante que espera poder compartir con todos su seres queridos.

"Nunca ha estado más feliz. Aunque se trate de su segundo matrimonio, Courteney quiere que toda la gente importante para ella esté a su lado ese día", añadió.

Después de residir durante una temporada en la casa de Malibú de Courteney, fue el propio Ed Sheeran el que hizo saltar las alarmas acerca de la seriedad de la relación entre la estrella y Johnny al revelar que los dos enamorados ya vivían bajo el mismo techo, una importante decisión que habría animado al líder de Snow Patrol a proponer matrimonio a Courteney el pasado mes de junio, tras apenas seis meses de relación.

Todo apunta a que la actriz y su futuro marido celebrarán su boda en tierras irlandesas, tras caer rendidos ante el idílico paraje del castillo de Ashford, en Galway, mientras visitaban a la familia de Johnny.