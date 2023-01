Ed Sheeran se desmayó mientras le hacían su último tatuaje

Aunque en las últimas semanas el cantante Ed Sheeran ha demostrado que su torso luce mucho más tonificado que antes y, sobre todo, que está cubierto con elaborados tatuajes de dimensiones considerables, hasta ahora no se había animado a revelar hasta qué punto el proceso había sido largo y doloroso. Sin embargo, ahora no ha dudado en sincerarse sobre el profundo sufrimiento que le provocó el último de sus espectaculares grabados: una imagen de gran tamaño situada en su estómago y que representa nada menos que el templo de la Sagrada Familia de Barcelona.

"Solo puedo decir que me desmayé mientras me lo estaban haciendo", explicó en conversación con el diario británico Daily Mail, tras lo cual añadió que fue el año pasado, mientras se encontraba en Australia, cuando se decidió a incorporarlo a su colección. "Me encanta Barcelona y, de hecho, he escrito una canción de amor para Barcelona. No tiene mucho sentido, la verdad, me he limitado a juntar unas cuantas palabras en español", explicó el artista.

Publicidad

Ver: Ed Sheeran está listo para ser padre y ya lo tiene todo planificado

Hace solo unos días, era el responsable de buena parte de todos esos tatuajes, Kevin Paul, quien ofrecía algún que otro detalle sobre el arduo trabajo y el sufrimiento que esconden semejantes obras de arte que tienen como lienzo la piel de uno de los artistas más exitosos de la escena musical contemporánea.

"Hemos pasado más de 40 horas con Ed a lo largo del último año, y creo que lo más difícil de todo fue conseguir mantenerlo en secreto. A veces era él quien venía a mí, pero por norma general éramos nosotros quienes íbamos a su casa: poníamos algo de música, pedíamos comida y hacíamos algunos tatuajes. Fue todo muy relajado. Ed tiene ahora 30 tatuajes en el pecho, además de muchos más en los brazos. Los últimos que se ha hecho resultaron muy dolorosos, especialmente en la zona de las costillas. Recuerdo que el día después de hacerle uno de ellos tuvo que volar a Italia, y el tatuaje supuraba a través del plástico que habíamos utilizado para cubrirlo. No fue precisamente una situación agradable", explicaba al mismo periódico.

Publicidad

El cantautor inglés tendrá una buena oportunidad para presumir de sus nuevos tatuajes durante los numerosos conciertos que compondrán su próxima gira mundial, un periplo que anunció públicamente y que le llevará a interpretar en directo los exitosos temas de su nuevo trabajo discográfico a ambos lados del Atlántico y a lo largo de lo que resta de año.

Ver: Ed Sheeran pierde más de 20 kilos con una rigurosa estrategia

Publicidad

De la misma forma, Ed se presentará ante todos los telespectadores e invitados a la ceremonia de entrega de los premios Brit que tendrá lugar este 12 de febrero en el pablellón O2 de Londres, donde se espera que cante al menos los dos exitosos sencillos que se desprenden de su más reciente álbum, 'Shape of You' y 'Castle on the Hill', que por el momento siguen dominando las listas de éxitos de todo el mundo.

Por: Bang Showbiz