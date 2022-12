Ed Sheeran se arrepiente de haber llamado 'stripper' a Miley Cyrus

Ed Sheeran es plenamente consciente del error que cometió al llamar 'stripper' a Miley Cyrus en referencia a sus sensuales movimientos sobre el escenario durante la gala de los premios MTV Video Music Awards del año pasado y se lamenta profundamente por ello.

"Fui un gilipollas. Me hubiera enfadado enormemente si alguien hubiera dicho algo así sobre mí. Lo que quería decir es que me gustaría que ella hiciese otro tipo de música, canciones que permitieran ver a la gente lo gran artista que es; pero lo formulé mal", reveló al periódico The Sun.

Ed Sheeran no solo sabe pedir disculpas, sino que también es capaz de perdonar cuando le hacen daño, como ocurrió con su exnovia, la artista Ellie Goulding, a quien acusó por medio de su canción 'Don't' de serle infiel con el cantante de One Direction Niall Horan. Ahora que ha pasado un tiempo, el pelirrojo ha logrado olvidar el incidente.

"Se me pasó el enfado en el momento en que escribí la canción. Estoy contento de haber podido escribir una canción sobre ello, para ser sinceros. Ya no siento que haga referencia a nadie en particular, no la atribuyo a nadie. Si no lo haces, resulta muy difícil cantar la misma canción noche tras noche", declaró.

Pero Ed no es el único en escribir sobre sus relaciones amorosas, Taylor Swift es famosa por ese hábito. De hecho, recientemente se ganó las críticas del británico Olly Murs por escribir, de nuevo, sobre su exnovio Harry Styles; unas críticas que Taylor tachó de sexistas, opinión con la que Ed Sheeran está de acuerdo.

"Taylor tiene toda la razón. Se meten con ella más que con otra gente. Nadie habla de las canciones de Bruno Mars o de las mías", concluyó.